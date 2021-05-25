Sıla ve İlker Kaleli, aşklarını ilan etti

Uzun süredir aşk yaşadığı konuşulan oyuncu İlker Kaleli ve şarkıcı Sıla Gençoğlu çifti iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından aynı anda samimi pozlarını paylaşarak ilişkilerini duyurdu.

Ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli’nin uzun süredir aşk yaşadıkları iddiası doğru çıktı.

Önceki gün Sıla’nın evinde görüntülenen İlker Kaleli, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

“CANIMDAN CAN BİR YERE”

Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yapan ikili, aşklarını ilan etti. Kaleli, Sıla’ya sarıldığı pozu “Gelirmiş… Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine… Bilmediğim, canımdan can bir yere” notuyla paylaşırken Sıla da “Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın” notunu ekledi.

İşte çiftin aşk dolu kareleri:

sözcü.com.tr