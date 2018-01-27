Sıla'dan Ahmet Kural'a şok!

Oyuncu Ahmet Kural'la 10 aylık ilişkisini noktalayan şarkıcı Sıla Gençoğlu'ndan eski sevgilisi hakkında ilk açıklama geldi. Evlenecekleri konuşulurken şok bir karar alan Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural’ın ayrılığı, magazin konusu olmaya devam ediyor.

Bir AVM'de görüntülenen 37 yaşındaki şarkıcı, yurt dışı tatiline çıkacağını söyledi.

Magazin muhabirlerinin "Ahmet Kural ile tekrar barışır mısınız?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Sıla, Ahmet Kural ile barışma ihtimalinin olmadığını ifade etti.