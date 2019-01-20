Sinem Kobal o dizinin kadrosuna katıldı

Oyuncu Sinem Kobal, yeni dizisi Hakan: Muhafız (The Protector) için bölüm başına 30 bin TL'ye anlaştı.

İpek Gökdel'in 'Karakalem' adlı kitabından uyarlanan Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın ilk sezonu 2018'in sonunda izleyici ile buluşmuştu.

ÇAĞATAY ULUSOY 1 MİLYON LİRA ALDI

Posta'nın haberine göre; 10'ar bölümden iki sezon çekilen dizinin başrolündeki Çağatay Ulusoy bölüm başı 50 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira almıştı. Kadroya yeni dahil olan Sinem Kobal ise 30 bin liraya imza attı. Üç ve dördüncü sezonların çekimi yakında başlayacak.