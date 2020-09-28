Sinem Kobal’dan doğal paylaşım

Hamileliğinin son ayında olan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya sayfasından makyajsız olduğu bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

2016 senesinde meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve şu sıralarda dünyaya gelecek olan kız bebeklerini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

MAKYAJSIZ PAYLAŞIM

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal geçtiğimiz hafta annelik heyecanını yayınladığı pozlarla takipçileriyle paylaşmıştı. Karnını sürekli gizleyen oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağmıştı. Kobal, hamilelik pozlarının sonrasında bu sefer de makyajsız haliyle gündeme gelmeyi başardı.

Sözcü