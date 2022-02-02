Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ne süt ve süt ürünleri bağışlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) aracılığıyla Sınırüstü Yaşlı Bakımevi için süt ve süt ürünleri bağışlanmıştır.

Süt İmalatçıları Birliği ve Koop Süt’ün katkılarıyla hazırlanıp bugün SÜTEK’e teslimedilen süt ve süt ürünlerinden oluşan koliler, SÜTEK tarafındanSınırüstü Yaşlı Bakımevi’ne verilmek üzere İskele Belediyesi’ne gönderilmiştir.

Bakanlığımız yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz bireylerimizin gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında gerek Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarla gerekse belediyelerle işbirliği içinde her zaman yardım elini uzatmaya hazırdır.

BRTK