Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Futbolcu Alper Potuk'la aşklarına nokta koyan oyuncu Tuvana Türkay, kalbini iş insanı Erdem Özün'e kaptırdı.

Futbolcu Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay 2016’da aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 3 yıl boyunca bir dargın bir barışık devam etti. Çift geçen yıl Alper Potuk’un ihaneti nedeniyle ayrıldı.

Yeni bir aşka yelken açan Tuvana Türkay önceki gün Londra’da yaşayan iş insanı Erdem Özün’ün yanına gitti.

SEVGİLİSİ PAYLAŞIMI HEMEN SİLDİ

Özün, sevgilisi Türkay’la birlikte yer aldıkları kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak kısa bir süre sonra hemen sildi.

Kaynak: sözcü.com.tr