Sırları Trafik Kazasında Ortaya Çıktı!

Duymayan Kalmasın'a telefonla bağlanan taksi şoförü Caner Erkin'in aracına vurup kaçtığını iddia etti.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in aracıyla seyir halindeyken bir ticari taksiye çarpıp kaçtığı iddia edildi. Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'a telefonla bağlanan taksi şoförü olayı şöyle anlattı: