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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, acil durum toplanma alanlarını duyurdu

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, acil durum toplanma alanlarını duyurdu

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, acil durum toplanma alanlarını duyurdu

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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, acil durum toplanma alanlarını duyurdu.

Altı ilçede belirlenen acil durum toplanma alanları, Sivil Savunma tarafından vatandaşların bilgisine sunuldu.

-Acil durum toplanma alanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13_9EgBvnQ_9TDIPUno-2t9sS2BNzbyPS&ll=35.15282435072111%2C33.31089790482153&z=9

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