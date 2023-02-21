Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, acil durum toplanma alanlarını duyurdu
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, acil durum toplanma alanlarını duyurdu
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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, acil durum toplanma alanlarını duyurdu.
Altı ilçede belirlenen acil durum toplanma alanları, Sivil Savunma tarafından vatandaşların bilgisine sunuldu.
-Acil durum toplanma alanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13_9EgBvnQ_9TDIPUno-2t9sS2BNzbyPS&ll=35.15282435072111%2C33.31089790482153&z=9
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