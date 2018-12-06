SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, ülkede meydana gelen sel felaketi dolayısıyla iki gündür sürdürdüğü çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Sivil Savunma’dan yapılan açıklama şöyle: “Girne’de dün , akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok bölge yağıştan etkilendi.

Şiddetli yağışın ardından gelen 18 su baskını ihbarı üzerine, olay bölgelerine intikal eden Sivil Savunma ve İtfaiye acil müdahale ekipleri birçok bölgede su baskını riski taşıyan bodrum katları önüne kum torbaları yerleştirip, su tahliyesi yaptı. Ayrıca aşırı yağıştan en çok etkilenen bölgeler Karakum ve Dikmen’de yolda kalan yaklaşık 10 araca müdahale edildi.

Söz konusu bölgelerde geçici olarak bazı yollar trafiğe kapatıldı ve vatandaşlara uyarı yapıldı.

Sivil Savunma Acil Müdahale ve İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Girne Kaymakamlığı ve Belediye ekipleriyaklaşık 3 saat boyunca Karakumda bulunan Vuni Palace Hotel bölgesinde yaşanan su baskınlarına müdahalede bulunarak, otel sakinlerini güvenli bölgeye tahliye etti.”

Sivil Savunma Acil Müdahale ekibi ve Bölge Müdürlükleri’nin gelen ihbarları değerlendirerek müdahalede bulunmaya devam ettiği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgilere göre; sağanak yağışların 07 Aralık tarihine kadar devam etme olasılığının yüksek olduğu, bu yüzden gelebilecek su baskını ihbarlarına karşılık, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerekli hazırlıkların yapıldığı vurgulandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ülkemizde kötü hava şartlarının devam etmesinden dolayı, ekiplerin hazır halde bekletildiği bildirildi.