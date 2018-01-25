SİYASİ PARTİLERDEN SAĞDUYU ÇAĞRISI!

KKTC’de yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilme hakkını kazanan 6 siyasi partinin genel başkanları, ortak açıklama yaparak, toplumun tüm kesimlerini sağduyuya davet etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yaptıkları ortak açıklamada, “Ülkemizin geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.

Erhürman: Toplumu sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi, halka sağduyu ile hareket etmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman bugün yaptığı yazılı açıklamada “ülkemizin geleceği için siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi, sağduyu çağrısında bulundu

Halkın Partisi’nden sağduyu çağrısı geldi.

Halkın Partisi yaptığı yazılı açıklamada; “Ülkemizin geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerini sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

UBP:Ülkemizin, halkımızın genel huzuru vazgeçilmezimizdir.

Ulusal Birlik Partisi, halkı sağduyu ile hareket etmeye çağırdı.

Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yeni dönemde öngördüğümüz dönüşümleri gerçekleştirmek, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması konusundaki kararlılığımızı sürdürürken, ülkemizin, halkımızın genel huzuru vazgeçilmezimizdir.

Gerekçesi ne olursa olsun, demokrasi ve özgürlüklerin sınırlarını zorlamak halkımızı ayrıştırmak, kamplara bölmek ülkemize, insanımıza bedel ödetmektir.

Ulusal Birlik Partisi olarak, son günlerde yaşanan gelişmelerin, Kıbrıs Türk demokrasisinin olgunluğuyla bağdaşmadığını üzüntü ile belirtir, ülkemizin geleceği için, siyasi görüşü ne olursa olsun halkımızın tüm kesimlerini sağduyuyla hareket etmeye davet