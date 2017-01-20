Sizden Korkuyorum Artık!
Sizden Korkuyorum Artık!
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Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.
Bir markette yalnız başına alışveriş yapan Şener Şen, dükkandan çıkarken flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı.
Usta oyuncu, "Beni bu halde nasıl tanıdınız? Sizden korkuyorum artık" diye espri yaptı.
Uzun zamandır ekranlarda olmayan Şener Şen, "Fotoğraf çekebilirsiniz ama röportaj yapmıyorum" diyerek, kibar bir dille muhabirleri geri çevirdi.
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Etiketler : Şener Şen
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