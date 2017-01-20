Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

Bir markette yalnız başına alışveriş yapan Şener Şen, dükkandan çıkarken flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı.

Usta oyuncu, "Beni bu halde nasıl tanıdınız? Sizden korkuyorum artık" diye espri yaptı.