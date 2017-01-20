YARIN YER YER YAĞMUR, PAZAR VE PAZARTESİ DON BEKLENİYOR
Yer yer sağanak yağışlı havanın yarın da devam etmesi bekleniyor.
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Yer yer sağanak yağışlı havanın yarın da devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 21 – 27 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre, pazar ve pazartesi ise sabah saatlerinde don bekleniyor.
Hafta boyunca hava sıcaklığı 15-18 derece dolaylarında seyredecek.
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