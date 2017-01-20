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  3. YARIN YER YER YAĞMUR, PAZAR VE PAZARTESİ DON BEKLENİYOR
YARIN YER YER YAĞMUR, PAZAR VE PAZARTESİ DON BEKLENİYOR

YARIN YER YER YAĞMUR, PAZAR VE PAZARTESİ DON BEKLENİYOR

Yer yer sağanak yağışlı havanın yarın da devam etmesi bekleniyor.

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Yer yer sağanak yağışlı havanın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 21 – 27  Ocak  dönemini kapsayan raporuna göre, pazar ve pazartesi  ise sabah saatlerinde don bekleniyor.

Hafta boyunca hava sıcaklığı 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

 

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