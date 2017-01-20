YARIN YER YER YAĞMUR, PAZAR VE PAZARTESİ DON BEKLENİYOR

Yer yer sağanak yağışlı havanın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 21 – 27 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre, pazar ve pazartesi ise sabah saatlerinde don bekleniyor.

Hafta boyunca hava sıcaklığı 15-18 derece dolaylarında seyredecek.