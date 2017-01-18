'SİZİ TANIMAYIZ!'

Devlet Laboratuvarı yangını sonrasında yaşanabilecek çevre felaketini önlemek için Rum tarafından yardım talep eden Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na olumsuz yanıt verildi

Pelin YÜKSELAY

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Devlet Laboratuvarı binasında çıkan yangının yaraları henüz tam olarak sarılamadı. Yangın sonrasında, yaşanabilecek çevre felaketini önlemek için kimyasal maddelerin kaldırılması konusunda Rum tarafından acil yardım istediklerini belirten Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, ilgili bakanlığın “sizi tanımıyoruz” diyerek kendilerine olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, Diyalog’a yaptığı açıklamada “Devletimizin, kimyasal atıkların kaldırılması ve hem insanlara, hem de çevreye zarar vermeden çöplüğe taşınması konusunda tecrübemiz de yok, ekibimiz de... Rumlardan yardım alamayınca, sorunu Ankara Gazi Üniversitesi’nin ekibi ile çözme yoluna gittik”dedi.

19 Ocak’ta hizmete gireceği söylenmişti…

Sağlık Bakanlığı yangının ardından, İlaç ve Kimyasal Analizler Şubesi, Mikrobiyoloji Şubesi, Pestisit Kalıntı Analizleri Şubesi ve Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şubesi’nin 19 Ocak’ta yeniden hizmete gireceğini açıklamıştı. Bunun yanında Adli Kimya-Fen Şubesi ve Besin Analizleri Şubesi’nin de yeni alınacak olan cihazlar ile zarar gören cihazların tamiri ile birlikte en erken bir zamanda tekrar hizmet vermeye başlayacağı ifade edilmişti.

Sucuoğlu: Rumlar yardım isteğimize olumsuz yanıt verdi

Devlet Laboratuvarında gerçekleşen yangın ve sonrasında yaşananlar dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda gündeme geldi. Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis kürsüsünden konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yangının ardından devre dışı kalan birimlerin bir an önce çalışmalarına başlayabilmesi için destek arayışına girdiklerini vurgulayan Sucuoğlu, hem üniversitelere, hem de Güney Kıbrıs’a bu konuda başvuruda bulunduklarını söyledi.

“Başvurularımız ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır” diyen Sucuoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Yangının ardından hemen üniversitelerle temasa geçtik. Üniversitelerimizden sadece birinde böyle bir ekipman olduğunu ancak onun da akredite edilmediğini tespit ettik. Bunun ardından gayrı resmi olarak Güney Kıbrıs’la temasa geçtik. Fakat orada maalesef komşumuzun hastalığı yine ortaya çıktı ve bize devlet eliyle resmi başvuru yapılması gerektiğini belirttiler. Ancak ‘ama sizi tanımadığımız için de böyle bir şey olmaz’ diye de eklediler. Güney Kıbrıs’ın saçma cevabı karşısında şaşırdık. Bunun üzerine Tabipler Birliği’nden Güney Kıbrıs’taki Tabipler Birliği ile temasa geçip, bu konuda en azından Tabipler Birliği vasıtası ile bir yardım da bulunulabilir mi konusunu gündeme getirdik. Ben dün en son konuyu Tabipler Birliği’ne sordum ne yazık ki Güney Kıbrıs’ta bu konuda da bize bir geri dönüşü olmadı.” Sucuoğlu böylelikle ülkenin kimyasal yangınlar konusunda ehil personele ve ekipmana ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

Sucuoğlu: Atıklar Güngör Çöplüğü’ne gömülecek

Yangından 5-6 gün sonra Türkiye ile irtibata geçildiğini ve Gazi Üniversitesi’nden ekiplerin gelip araştırma yaptığını anlatan Sucuoğlu, heyetin yaptığı çalışmalarla atık maddelerin uluslararası normlarda varillere toplandığı ve özel yöntemle Güngör çöplüğüne gömüleceğini belirtti.

Sucuoğlu 20 yıldır binanın altında depolama yapıldığını da kaydederek, artık bina altına depolama yapılmayacağını dile getirdi.

“Araştırma ekibi kurduk”

Sucuoğlu, yangın sonrasında zarar görmeyen emarelerin de polise teslim edildiğini belirterek, yangının çıkış nedeni konusunda bakanlık olarak araştırma ekibi kurduklarını anlattı.

Bina yapılırken etrafın boş olduğunu da belirten Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarının meskun bölge dışında hizmet vermesinin uygun olacağını kaydetti. Böyle bir binanın yeniden yapılıp hizmet vermesinin bir süre istediğini belirten Sucuoğlu, yeni bina yapılana kadar ellerindeki binanın kullanacağını söyledi.

“Zararın miktarı bugün belli olabilir…”

Bu arada Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Devlet Labaratuvarı’nda meydana gelen yangında ortaya çıkan zararın miktarının henüz kesinleşmediğini belirtti. Diyalog muhabirinin bu yöndeki sorusunu yanıtlayan Sucuoğlu, zararın miktarının Planlama ve İnşaat Dairesi’nin verileri doğrultusunda bugün ortaya çıkacağını kaydetti. Sucuoğlu Ankara’dan Gazi Üniversitesi’nden gelen ekibin de çok cüzi bir rakamla araştırmalarını gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Şahali: Devlet kurumlarını koruma noktasında yetersiz

Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Erkut Şahali, Devlet Laboratuvarı yangınıyla ilgili konuşma yaptı. Şahali, laboratuvarın yanmasının, itibar kaybı yaratmasının yanında en verimli kurumlardan biri olması nedeniyle de, devletin kurumlarını koruma noktasında yetersiz kalmasının gözler önüne serilmesi ve sonrasında da hizmet vermemesi nedeniyle önemli olduğunu söyledi. Yetkililerin yangın sırasında halkın sokağa çıkmamasıyla ilgili açıklamaları da eleştiren Şahali, o noktada, halkın tahliyesi başta olmak üzere yapılması gerekenlere örnekler verdi.

Yangının nedenleri ve sebep olanların belirlenmesiyle ilgili de soruşturma başlatılması gerektiğini savunan Şahali, halk sağlığının korunması için de yapılması gerekenlerin yerine getirilmesini talep etti.

Diyalog