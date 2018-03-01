SKANDAL HARİTA RUM TELEVİZYOUNUNDA YAYINLANDI!

Türk savaş gemilerinin Kıbrıs açıklarında İtalyan sondaj gemisini uzaklaştırmasıyla yeniden gündeme gelen Doğu Akdeniz’deki enerji krizinin temelinde Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi’nin paylaşım haritası yatıyor.

RUM Sigma televizyonu, Rum ve Yunanların hak iddia ettiği haritayı yayınlayarak ana hedefin “büyük Rum-Yunan (Helen) denizi’ olduğunu gözler önüne serdi. Harita, sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türkiye’nin de Akdeniz ve Ege’deki tüm haklarını yok sayıyor.

MÜNHASIR ALAN KAVGASI

Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar, Doğu Akdeniz’de ‘münhasır ekonomik alan’ adı altında hâkimiyet kurmak istiyor. BM’nin 1982 yılında imzaya açtığı, ancak Türkiye ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin onaylamadığı Deniz Hukuku Sözleşmesi, kıyı ülkelerine 200 deniz mili ya da 370 kilometre uzaklığa kadar deniz alanında hâkimiyet kurmasına izin veriyor.

Türkiye ve KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen Mısır ve İsrail’le sınır belirleme anlaşması imzalayan Rumlar, son adım olarak Yunanistan’la da benzer bir çalışma yürütüyor. Yunanistan’la da benzer bir sınır anlaşması imzalamalarının ardından ortaya, Kıbrıs adasının çevresini kapsayan ve Yunanistan’a kadar deniz alanının tümünü içine alan büyük bir deniz alanı ortaya çıkacak.

TÜRKİYE’YE KARŞI OLDU BİTTİ

‘Münhasır ekonomik alanlar’ kıta sahanlığı gibi devletlerin doğrudan egemenlik alanı kabul edilmiyor ancak denizaltı ve yeraltındaki tüm kaynaklardan tek başlarına yararlanma hakkı veriyor. Kıyı devletlerinin ilan ettikleri alanlar, bir başka kıyı ülkesi ile üst üste geldiği durumlarda BM taraflar arasında paylaşım anlaşması yapılmasını öngörüyor. Rum ve Yunanlar ise, haritalarını Türkiye’yi yok sayarak kabul ettirmeye çalışıyor.

PETROL VE GAZ BULUNUNCA KRİZ OLDU

Denizlerde balıkçılık gibi kaynaklardan yararlanılması hedefiyle hazırlanan BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, son 10 yıl içinde derin denizlerde sondaj yapmayı sağlayacak teknolojik ilerlemenin sağlanmasıyla birçok ülke arasında kriz nedeni haline geldi. Özellikle derin denizlerde doğalgaz ve petrol keşifleri sadece Doğu Akdeniz’de değil dünyanın birçok noktasında ülkeleri karşı karşıya getirdi.

Hürriyet