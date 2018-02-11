Sobayı gaz yağı ile yakmaya çalışırken canında oluyordu
yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.
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Polis Bülteninde yer alan habare göre, Mevhüde Kumaş, evinin salonundaki odun sobasını gazyağı ile yakmak isterken yandı.
Bu sabah Değirmenlik’te Mevhüde Kumaş, sobaya gazyağı döktüğü sırada, alevin yükselip elindeki bidonu tutuşturması sonucu bidonu dışarı atmaya çalışırken, vücudunun belden aşağı kısmından üçüncü derecede yandı.
Yaralı, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.
Kumaş’ın hayati tehlikesi bulunmuyor.
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