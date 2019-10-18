'Soğan sarımsak' konusu çözüldü!

Kerem Bürsin’in 'Yaşamayanlar' adlı dizide birlikte rol aldığı Nilperi Şahinkaya hakkında yaptığı, "Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da ‘Gel beni öp’ diyordu" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu gelişme sonrası güzel oyuncudan yeni bir açıklama geldi.

Nilperi Şahinkaya, önceki gün City’s AVM'de objektiflere takıldı. Konu hakkındaki soruya ünlü oyuncu, “O konu tatlıya bağladı ve kapandı. Kerem beni üzmedi sadece atılan manşetler beni üzdü” dedi.

'12 yaşındayken Cem Yılmaz’dan imza almıştım'

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği 'Karakomik Filmler'de rol alan Nilperi Şahinkaya, “Cem Yılmaz’la ayni filmi de olmak nasıl bir duygu?” sorusuna, “Çocukluğumdan beri Cem Yılmaz’ın hayranıyım. 12 yaşındayken onun bir gösterisi sırasında kulisine götürmüşlerdi ve imza almıştım kendisinden. Nereden nereye... Şimdi ise çocukluğunuzda hayranı olduğunuzun kişiyle aynı filmde oynuyorsunuz. Bu benim için müthiş bir duygu” cevabını verdi.