SOĞUK HAVA GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.