ŞOK ECE SEÇKİN YERİNE ÇAKMASINI ÇIKARDILAR!

Beach club skandalı: Ece Seçkin’in çakması sahne aldı...

Cengiz Semercioğlu bugünkü köşe yazısında Yalova Çınarcık’ta Deniz Feneri Beach Club’ta yaşan skandalı kaleme aldı.

Beach club skandalı: Ece Seçkin’in çakması sahne aldı...

Beach club’larda playback konserleri, herkesin DJ’lik yapmasını eleştiriyorum, “Pop müziği beach’lerden denize döktünüz” diyorum ya...

Buyrun geldiğimiz nokta bir büyük skandal oldu.

Ece Seçkin diye Ece Seçkin’e ‘benzeyen’ birini sahneye çıkarıp play back Ece Seçkin şarkılarını söylettiler...

Millet de Ece Seçkin’i izliyoruz diye eğlendi...

Eğlenmekle kalmadı çakma Ece Seçkin’le fotoğraflar çektirip sosyal medya hesaplarına koydular...

İnanılır gibi değil ama gerçek.

Olay pazar günü Yalova Çınarcık’ta Deniz Feneri Beach Club’ta yaşandı...

Uzun sarı saçları, güneş gözlüğüyle bir kadını sahneye Ece Seçkin diye çıkardılar...

Playback Ece Seçkin şarkıları söyletip, dans ettirdiler...

O sırada gerçek Ece Seçkin, çakmasının Çınarcık’ta konser verdiğinden bi haber Yunanistan’ın Meis adasında paddle board yapıyordu.

Bir süre sonra olaylardan haberi oldu sanırım ve organizatörlerden birinin Instagram sayfasının altına, “Ece Seçkin de oradaymış. Diva diye tanıtıp sahneye çıkarmışsın. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacaksınız” diye bir yorum bıraktı.

İşte beach party olayında geldiğimiz son nokta bu...

Bunların abileri ablaları Çeşme’de Bodrum’da playback’lerle, çakma DJ’lerle milleti kandırırsa, Çınarcık’ta da birileri çakma Ece Seçkin’i sahneye çıkarır.

Siz siz olun para verip beach’lerde playback dinlediğiniz ünlüye dikkat edin çakma çıkabilir...

Çakma Ece Seçkin!

Ece Seçkin 2 gün konser maratonuna ara verip Yunanistan’ın Meis adasında paddle board yapıyordu.