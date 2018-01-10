Şok iddia!

Mesut Yar'dan flaş iddia: Final yapacak...

Mesut Yar'dan bomba iddia. Yar, Tolgshow'un erken final yapabileceğini yazdı...

Tolga Çevik'in FOX'ta yayınlanan yeni programı Tolgshow'la ilgili flaş bir iddia ortya atıldı. Posta yazarı Mesut Yar, Tolgshow'un 13 bölümlük bir anlaşması olduğunu ve kanalın bu anlaşmayı uzatmayı düşünmediğini yazdı.

'Tolgshow' kısa mı kesecek?

“Tolgshow” (FOX) cumartesi akşamı çok güldürdü. Açıkçası bunu bekliyordum. Birbirini son derece iyi tanıyan iki komedyenin işin içine aile bağlarını da koyarak ortaya çıkardığı performans iyiydi...

Belki bir ipte iki cambazın oynamayacağını düşünenler oldu. Belki kimi Cem Yılmaz’ı kimi Tolga Çevik’i tutuk buldu. Ben ise bayıldım...

Kurulan dört cümleden birine güldüğüm ender işlerden biriydi. Hatta bir ara Yönetmen karakterinin bu zor bulunan ortak ruhu bozmamak için megafonu elinden bırakacağını bile düşündüm. Neyse, iş enfesti...