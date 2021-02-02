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  3. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişiye ve kapalı olması gereken 2 işyerine yasal işlem
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişiye ve kapalı olması gereken 2 işyerine yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişiye ve kapalı olması gereken 2 işyerine yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişiye ve kapalı olması gereken 2 işyerine yasal işlem

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 01-02.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu tespit edilmiştir.

Yasağa rağmen faaliyette olan iş yerleri ile ilgili 5 kişi hakkında ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır 

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