Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişiye ve kapalı olması gereken 2 işyerine yasal işlem

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 01-02.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak faaliyette olduğu tespit edilmiştir.

Yasağa rağmen faaliyette olan iş yerleri ile ilgili 5 kişi hakkında ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır