Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 17 kişiye yasal işlem

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 27-28.01.2021tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.