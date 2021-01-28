Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 17 kişiye yasal işlem
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 17 kişiye yasal işlem
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 27-28.01.2021tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.
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