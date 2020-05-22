Sokağa çıkma yasağını ihlaller devam ediyor
Sokağa çıkma yasağını ihlaller devam ediyor
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 21 – 22 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 4 kişinin gece saat 00:01’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.
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