Sokağa çıkma yasağını ihlaller devam ediyor

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 21 – 22 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 4 kişinin gece saat 00:01’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.