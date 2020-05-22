Kuzey Kıbrıs Turkcell, yanan 11 bin dönümlük alanın ardından kampanya başlattı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yanan ormanlarımızın yeniden ağaçlanması için harekete geçti. Fidan bağışını desteklemek amacıyla kampanya açıklayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in e-fidan projesi ile 3 gün içerisinde 15 binin üzerinde fidan bağışı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell geçtiğimiz gün gerçekleşen yangından dolayı kül olan ormanlarımız için toplumsal bir girişimde bulundu. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi iş birliğinde hayata geçirilen e-fidan projesi ile yeni bir kampanya duyuran Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, “Fidan bağışıyla geleceğimize sahip çıkarak ülkemizin yeşil kalmasına öncülük etmek istedik” dedi. Küçüközdemir, ülkemizde son haftada gerçekleşen üzücü yangınlarda yanan 11 bin dönümlük alanın ardından kktcfidan.com sayfası üzerinden elektronik ortamda çok sayıda bağış gerçekleştirildiğini aktardı. Gerçekleşen fidan bağışı ile 3 gün gibi kısa bir süre içerisinde 15 binin üzerinde fidan bağışı yapıldığını aktaran Küçüközdemir “Bu rakamla çok güzel bir sayıya ulaşıldı, inanıyoruz ki bu sayı katlanarak artacaktır” dedi.

Küçüközdemir: “Hedefimiz bağışların 10 binlere ulaşması ve yanan ormanlarımızın el birliğiyle yeniden yeşillendirilmesidir”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bugüne kadar ülkeye 70 binin üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdiklerini vurguladığı açıklamasına şöyle devam etti: “Yanan her bir ağaçımız içimizi acıtıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen yangından ötürü de büyük üzüntü duyduk. Ülkemiz ve doğamız için, ülkemizin yeşil kalması için her zaman fidan dikimine öncülük ettik. Çevre başlığında dijital dönüşüm öncülüğümüzle tasarladığımız online fidan bağışı sitemizle de vatandaşlarımıza alternatif bir platform oluşturduk. Yanan ormanlarımızın yeniden yeşillenmesi ve e-fidan platformu üzerinden bağış yapılması için, hem toplumsal fayda sağlamak hem de halkımızı teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya geliştirdik. Hedefimiz el birliğiyle fidan bağışında 10 binlere ulaşmak. Yangından sonraki birkaç gün içerisinde de gördük ki bağış sayımız katlanarak artmıştır. Bu oldukça sevindiricidir. Eminim ki bu sayı gün geçtikçe daha da artacaktır. Halkımız oldukça hassas ve duyarlıdır.”

5 fidan bağışlayan 5GB internet kazanıyor

Kampanya ile ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen detaylı bilgi şöyle: “kktfidan.com sitesi üzerinden Kıuzey Kıbrıs Turkcell bireysel faturalı hat kullanan müşterilerimiz kampanyaya bağış yapabilmektedir. Kampanya kapsamında 5 ve üzeri fidan bağışı yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin hatlarına anında 5GB internet otomatik olarak yüklenecektir. E-fidan projesi ile birlikte dileyen kişi Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü, yeni doğan bebek için tebrik, vefat, evlilik yıl dönümü gibi özel günler için 5 TL karşılığında ister Kuzey Kıbrıs Turkcell faturası üzerinden, isterse hesap numarasına havale ile fidan bağışını gerçekleştirebilmektedir. Bağışlanan fidan karşılığında bağış sertifikası da belirtilen e-mail adresine dijital olarak gönderilmektedir. Fidanlar için ödenen tutarın tümü Orman Dairesi’ne aktarılmakta, yanan ormanların yeniden yeşillenmesi için Orman Dairesi tarafından fidan dikimi yapılmaktadır.”