Son halini görenler gözlerine inanamadı

Şampuan reklamında parlak saçlarıyla göz kamaştıran Burçin Terzioğlu'nun bakımsız halini görenler "Nerede o eski saçların?" demekten kendini alamadı.

Sevgilisi İlker Kaleli ile Etiler'de objektiflere yansıyan güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, bakımsız haliyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

NEREDE O GÖZ KAMAŞTIRAN BURÇİN?

Geçtiğimiz yıl rol aldığı şampuan reklamında parlak saçlarıyla göz kamaştıran Burçin Terzioğlu, önceki gün sevgilisi İlker Kaleli ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Kask nedeniyle saçı başı dağılan Terzioğlu'nun reklamdaki halini hatırlayanlar "Hayaller ve hayatlar" esprisi yaptı.