7 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün biraz daha dikkatli ve gayretli olmaya bakmalısınız. Hafta sonu olmasına karşın daha çok sorumluluk ya da mücadeleniz olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kendinizi geliştirme yönünde daha ciddi düşünebilirsiniz. Yolculuklarda bazı aksiliklerin olması gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün duygusal açıdan daha stresli ve zorlayıcı bir gündesiniz. Ortaklaşa konularda, parasal alanda daha gerçekçi davranmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün evlilik ve ilişkiler alanında daha sakin ve dengeli düşünmelisiniz. Bazı hoşnutsuzluklar ve düşmanlıklar gündeme gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün sorumluluklar ve zaman alabilecek uğraşlar içinde olabilirsiniz. Daha gerçekçi bir plan yapmaya ihtiyacınız olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinizi daha fazla ortaya koymaya çalışabilirsiniz. Ancak bu konuda ve aşk hayatında bazı zorluklar gündeme gelebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün ailevi konulara, toprakla ilgili uğraşlara zaman ayırmanız gerekebilir. Evdeki atmosferi daha pozitif kılmaya özen göstermelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün zihinsel açıdan sizi zorlayabilecek durumlar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde daha yapıcı olmaya gayret etmelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün parasal konularda, özellikle harcamalarınızda daha dengeli ve planlı olmaya gayret etmelisiniz. Gereksiz masraflardan kaçınmaya bakın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi daha girişken ve mücadeleci kılıyor. Ancak sağlık ve beden konularına daha çok özen gösterebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün duygusal alanda bazı sıkıntılar ya da kayıplar konusu gündeme gelebilir. Düşüncelerinizi pozitif tutmaya özen göstermelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sosyal konularda ve gelecek beklentilerinizde daha gerçekçi ve sorumlu bir havada olabilirsiniz. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor.