7 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün biraz daha dikkatli ve gayretli olmaya bakmalısınız. Hafta sonu olmasına karşın daha çok sorumluluk ya da mücadeleniz olabilir.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün kendinizi geliştirme yönünde daha ciddi düşünebilirsiniz. Yolculuklarda bazı aksiliklerin olması gündeme gelebilir.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün duygusal açıdan daha stresli ve zorlayıcı bir gündesiniz. Ortaklaşa konularda, parasal alanda daha gerçekçi davranmalısınız.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün evlilik ve ilişkiler alanında daha sakin ve dengeli düşünmelisiniz. Bazı hoşnutsuzluklar ve düşmanlıklar gündeme gelebilir.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün sorumluluklar ve zaman alabilecek uğraşlar içinde olabilirsiniz. Daha gerçekçi bir plan yapmaya ihtiyacınız olabilir.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün kendinizi daha fazla ortaya koymaya çalışabilirsiniz. Ancak bu konuda ve aşk hayatında bazı zorluklar gündeme gelebilir.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün ailevi konulara, toprakla ilgili uğraşlara zaman ayırmanız gerekebilir. Evdeki atmosferi daha pozitif kılmaya özen göstermelisiniz.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Bugün zihinsel açıdan sizi zorlayabilecek durumlar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde daha yapıcı olmaya gayret etmelisiniz.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bugün parasal konularda, özellikle harcamalarınızda daha dengeli ve planlı olmaya gayret etmelisiniz. Gereksiz masraflardan kaçınmaya bakın.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi daha girişken ve mücadeleci kılıyor. Ancak sağlık ve beden konularına daha çok özen gösterebilirsiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün duygusal alanda bazı sıkıntılar ya da kayıplar konusu gündeme gelebilir. Düşüncelerinizi pozitif tutmaya özen göstermelisiniz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün sosyal konularda ve gelecek beklentilerinizde daha gerçekçi ve sorumlu bir havada olabilirsiniz. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor.
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