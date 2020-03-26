SOS Çocuk Köyü, risk altındaki çocukların bireysel koruma ve bakım ihtiyaçlarından ödün verilmemesi çağrısında bulundu

SOS Çocuk Köyü, Covid-19 salgınına karşı alınan temas ve erişimi kısıtlayan tedbirlerle birlikte, risk altında olan çocukların bireysel koruma ve bakım ihtiyaçlarından ödün verilmemesi gerektiğini kaydetti.

SOS Çocuk Köyü’nden yapılan yazılı açıklamada; ihmal, istismar, terk edilme, sömürü ve ayrımcılık riski olan koşullarda yaşayan çocuk ve gençlerin; bakım profesyonelleri ve psiko-sosyal alanda hizmet veren uzmanlara getirilen kısıtlamalardan dolayı ek risklerle karşı karşıya kalabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, “Devlet makamlarımız, çocukların ve ailelerin durumunu yakından izlemeli, çocuklarına bakım sağlama konusunda zorluklarla karşılaşan ailelere acil destek sunmalıdır. COVID-19 virüsünün daha da yayılmasını azaltmak için temas ve erişimi kısıtlayan tedbirlere ihtiyaç duyulsa da, çocukların bireysel koruma ve bakım ihtiyaçlarından ödün verilmemelidir” denildi.

Bakım uzmanları ve psiko-sosyal alanda hizmet veren uzmanların görevlerini güven içinde yapabilmesi için ekipman ve bilgi desteğinin devlet tarafından verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Çocukların ve ailelerin dengeli günlük rutinleri sürdürebilmeleri ve eğitim, oyun ve aile iletişimini sağlıklı bir şekilde sağlamak için de ek destek gerekecektir. Bu sürecin en hızlı şekilde yönetilmesi, çocuk ve gençlerin güvenliği için elzemdir. Kurumumuz, bilgili ve deneyimli personeli ile, ilgili bakanlıklar tarafından yürütülecek böyle bir çalışmaya katılmada gönüllüdür” denildi.