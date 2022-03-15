Sosyal medya bu testi konuşuyor: Eğer bu görselde yaşlı çift görüyorsanız dikkat!

Kişisel gelişim platformu Minds Journal'ın yer verdiği ve bir tür göz yanılsamasına dayanan görselin, kişilik özellikleriyle ilgili bilgi verdiği iddia edildi. Görselde görünen iki farklı görüntü iki ayrı kişilik özelliğini işaret ediyor.

Sosyal medyada sık sık paylaşılan ve optik illüzyon ya da göz yanılsaması olarak isimlendirilen görsellerin kişilik özelliği ya da sağlıkla ilgili bilgiler verdiği iddia edilirken bu defa da hem Birleşik Krallık tabloid gazetesi The Sun hem de kişisel gelişim platformu Minds Journal’ın paylaştığı bir görsel öne çıkıyor.

Söz konusu görselin kişinin karakteriyle ilgili bilgiler verebileceği belirtiliyor. Minds Journal, görselde görülen iki farklı görüntü olduğunu ve bu iki farklı görüntünün farklı kişilik özelliklerine işaret ettiğini belirtiyor.

YAŞLI ÇİFT

Kişi, görsele bakıp ilk olarak yaşlı bir çift görüyorsa hayatta büyük resme bakmayı seviyor anlamına geliyor. Bu kişilerin saçma sapan şeylere takılmadığı ve hayata her zaman daha geniş baktığı vurgulanıyor. Bu kişilerin daha çok bir stratejist olarak veya güçlü yönetim rollerinde yer almalarının uygun olacağı belirtiliyor. Planlama konusunda iyi oldukları ancak mikro yönetim ile ilgilenmedikleri ortaya çıkıyor.

ÜÇ KİŞİ

Görsele bakıp da iki erkek ve arkadaki bir kadından oluşan üç kişi görenlerin ise ayrıntılara inanılmaz dikkat gösterdikleri belirtiliyor. The Minds Journal, “Başkalarının farkında bile olmadığı nüanslara dikkat ediyorsunuz” diyor. Bu kişilerin detay odaklı oldukları ve her şeyi yüzeysel değil de yakından bilmeyi tercih ettikleri vurgulanıyor.

sözcü.com.tr