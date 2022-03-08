Sosyal medyada gündem olan görüntü: Köpekbalığını görebiliyor musunuz?

Avustralya'da fotoğrafçı Sean Scott tarafından kaydedilen ve okyanus sularında köpekbalığı tespit etmenin ne kadar zor olduğunu kanıtlayan görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gönderinin altına yorum yapan pek çok kişi köpekbalığını göremediğini ifade etti.

Avustralyalı fotoğrafçı Sean Scott, drone yardımı ile Batı Avustralya'nın Esperance kentinde eşsiz görüntüler çekti. Ancak tam bu sırada, okyanusun maviliğinde bir köpekbalığı gözüne çarptı. Ancak Scott, bu videoyu yayınladıktan sonra çoğu kişi köpekbalığının varlığını fark edemedi. Bunun üzerine Avustralyalı fotoğrafçı yeniden bir video yayınladı ve "Köpekbalığı görebiliyor musunuz?" yazdı.

BİRÇOK KİŞİ FARK EDEMEDİ

Kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntüde köpekbalığının ise yazının hemen alt kısmında olduğu belirtildi. Ana hatları ile soluk gözüken köpekbalığını çok kişi fark edemedi.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Yüzlerce kişi, videonun yorumlarında köpekbalığını tespit etmek için uğraştığını açıklarken sonunda şaşkına döndüğünü ve onu tespit etmekte zorluk çektiğini aktardı.

İşte o sosyal medyada gündem olan o kare;

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