Sosyal medyada viral oldu: 2 bin yıllık yapıya adını kazıdı!

İtalya'da bir turist Roma'daki 2 bin yıllık Kolezyum'a kız arkadaşının ve kendisinin ismini kazıdı. Turistin bu davranışı İtalya'da tartışma konusu oldu. Turist için 5 yıl hapis ve 16 bin 400 Euro para cezası verilmesi konuşuluyor... İşte haberin detayları!

Her yıl binlerce turist ağırlayan Roma'daki Kolezyum, sık sık bu tarz olaylara maruz kalıyor. Bu sefer de ismi belli olmayan bir turist Kolezyum'un duvarlarına kız arkadaşı ve kendisinin ismini kazıdı. Olay kısa süre içerisinde sosyal medyada viral haline gelirken tepkiler çığ gibi büyüdü.

Olay sonrası İtalyan resmi makamlarından sert açıklamalar yapılırken, İtalyan haber ajansı Ana, turistin 5 yıl hapis ve 16 bin 400 Euro para cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

KÜLTÜR BAKANI ÖFKE KUSTU

İtalyan Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, Twitter'dan açıklama yaparak, "büyük bir keyifsizlik işareti" olarak durumu değerlendirdi.

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