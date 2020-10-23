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Sosyal Sigortalar Dairesinde 1 pozitif vaka

Sosyal Sigortalar Dairesinde 1 pozitif vaka

Tüm çalışanlara test yapılıyor

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Sosyal Sigortalar Dairesi'nde 1 çalışanın covid-19 testinin pozitif sonuç vermesi üzerine Dairede tüm çalışanlara tedbir amaçlı test yapılacağı öğrenildi. 

Hergün farklı farklı işyerlerinden/kurumlardan covid-19 pozitif vaka haberleri geliyor. Bugün panik sırası en yoğun çalışan kamu kurumlarından birinde, Sosyal Sigortalar Dairesinde yaşanıyor. Pozitif çıkan çalışana geçmiş olsun dileklerimizle birlikte diğer tüm personelin de sonuçlarının negatif olmasını diliyoruz.

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