Söz mü, Çukur mu?
İşte kazanan...
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30 Ocak tarihinin izlenme oranları belli oldu. 'Söz' ve 'Çukur' dizileri arasında yaşanan reyting yarışını kim kazandı? İşte cevabı...
30 Ocak tarihinde; Star TV yayınlanan "Söz" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada Show TV'de ekrana gelen "Çukur" dizisi ve 3. sırada ise "Söz"ün özeti yer aldı.
AB'de 1.'lik "Çukur"un, 2.'lik "Söz"ün, 3'ncülük ise "Siyah Beyaz Aşk"ın oldu.
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