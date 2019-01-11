SPEHAR, LİDERLERLE AYRI AYI GÖRÜŞECEK

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar bugün Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle ayrı ayrı görüşme yapacak.

Özel Temsilci Spehar’ın liderlerle görüşmesini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından öğleden sonra saat 15:00’de kabul edilecek olan Özel Temsilci Spehar, sabah saat 11:00’de de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.