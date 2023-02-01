Sterlin 23.29 TL’den, euro 20,55 TL’den satılıyor
Sterlin 23.29 TL’den, euro 20,55 TL’den satılıyor
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Serbest piyasada şubat ayının ilk gününde İngiliz Sterlini 23.29 TL satış fiyatıyla güne başladı.
Saat 09.30 itibarıyla ABD Doları 18,78 TL’den alınıp 18.92 TL’den satılırken, 20.40 TL alış fiyatı belirlenen euro, 20.55 TL’den satılıyor.
İngiliz Sterlini ise 23.13 TL’den alınıp 23.29 TL’den satışa sunuldu.
BRT
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