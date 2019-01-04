"STRES VE YARATTIĞI RAHATSIZLIKLAR"
“Stres ve Yarattığı Rahatsızlıklar” konulu seminer düzenleniyor
A+A-
Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü “Stres ve Yarattığı Rahatsızlıklar” konulu seminer düzenliyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in sunum yapacağı Tabipler Birliği’ndeki seminer saat 13.00’de başlayacak.
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Stres ve Yarattığı Rahatsızlıklar, seminer
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.