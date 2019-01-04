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"STRES VE YARATTIĞI RAHATSIZLIKLAR"

"STRES VE YARATTIĞI RAHATSIZLIKLAR"

“Stres ve Yarattığı Rahatsızlıklar” konulu seminer düzenleniyor

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Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü “Stres ve Yarattığı Rahatsızlıklar” konulu seminer düzenliyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in sunum yapacağı Tabipler Birliği’ndeki seminer saat 13.00’de başlayacak.

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