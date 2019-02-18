SU KANALINA UÇTU!
Ciklos'ta kaza!
A+A-
Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa-Girne anayolu’nda, dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Lefkoşa-Girne anayolu 13-14 kilometreleri arasında, dün, saat 01:50 sularında Girne istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Mehmet Zeki Eren, yönetimindeki ZML 585 plakalı araç ile dikkatsizce seyrettiği sağa meyilli virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak banket dışında bulunan beton sete çarptıktan sonra 1 metre derinliğindeki su kanalı içerisine önü batı istikametine bakar şekilde durdu.
Şans eseri yaralanan olmadı
Kaza sonucu yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler : Lefkoşa-Girne anayolu, kaza, Mehmet Zeki Eren
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.