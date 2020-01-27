SU KESİNTİSİ OLABİLİR!

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yer alan ve kente su sağlayan içme suyu ana isale hattı üzerinde oluşan arızadan dolayı yarın saat 08:00’den itibaren onarım çalışmaları yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi, müdahale sırasında su kesintisi olabileceğini açıkladı.

Su kesintisi yapılması durumunda, çalışmaların seyrine göre şebekeye su verilebileceği belirtilerek, yurttaşların su sıkıntısı yaşamaması için suyu idareli kullanması istendi.