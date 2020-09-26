Su tankercileri yetişemiyor

YeniBakış gazetesinden Şükrü Irkım'ın haberine göre Geçitköy Barajı’nın kuruması ve Türkiye’den gelecek olan suyun daha da gecikecek olması üzerine su sıkıntısı yaşanıyor. Bölgelere su dönüşümlü veriliyor fakat yetmiyor. Vatandaş ise çareyi su tankercilerini aramakta buluyor, ancak çoğu zaman bu da mümkün olmuyor. Yeni Bakış’a konuşan su tankercileri, vatandaşın günde 800-900 kez aradığını ve bu yoğunluktan dolayı çoğu kişinin telefonlarına bile cevap veremediklerini belirtiyor.

Tanker ile su taşımacılığı yapan Ali Kılıç, son günlerde artan talep üzerine yoğunluk yaşadıklarını ve gün içinde çoğu vatandaşa yetişemediklerini belirtti. Kılıç, günde neredeyse 800’e yakın kişinin su için aradığını, çoğu kişinin telefonlarına ise yanıt veremediklerini söyledi. Kılıç, insanların su sıkıntısından dolayı haklı olduklarını ve ellerinden geldiğince insanlara yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.

“En çok Küçük Kaymaklı ve Kızılbaş bölgesinden talep var”

Kılıç, Küçük Kaymaklı Bölgesine 40 TL Gönyeli ve Yenikent tarafına ise 25 TL’ye tankerle su taşıdıklarını ifade ederek, yoğunluk bakımından şu an için en çok Küçük Kaymaklı ve Kızılbaş bölgesinden arandıklarını kaydetti. Kılıç, en büyük sorunlarının ise Lefkoşa’ya ait olmayan tankerlerin Lefkoşa’ya gelip 70-80 TL’ye su taşıyan tankerciler olduğunu belirterek, bir an önce bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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