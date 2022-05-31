Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra Instagram paylaşımı: Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra Instagram hesabı üzerinden paylaşım yaptı. En son 22 Kasım 2021 tarihinde bir paylaşım yapan Peker, eşi Özge Peker ile evlilik yıldönümlerini kutladığı anlara ilişkin bir fotoğrafı "Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar. Nice mutlu anılarımız olsun aşkım" notuyla paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye iadesi talep edilen firari suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra resmi Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

EŞİYLE EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNİ KUTLADI

Eşi Özge Peker ile evlilik yıldönümlerini kutlayan Sedat Peker, paylaşımlarının altına "Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar. Nice mutlu anılarımız olsun aşkım" notunu düştü.

"SENİNLE HER ŞEYE VARIM BEN"

Özge Peker ise Sedat Peker'in paylaşımının altına "Seninle her şeye varım ben" yorumunda bulundu.

SON PAYLAŞIMI GEÇEN YIL YAPMIŞTI

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya platformu Instagram üzerinden son paylaşımını 22 Kasım 2021 tarihinde yapmıştı.

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