Suç üstü yakalandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18.45 sıralarında, Bostancı’da, GKRY Bölgesinde sakin P.M. (E-39), Güzelyurt’ta faaliyet gösteren iki ayrı iş yerinden satın almış olduğu toplam değerleri 41,355 TL değerindeki muhtelif sigara, tütün ve tütün ürünlerini kullanımında bulunan araç ile kanunsuz yollardan GKRY bölgesine götürmek istediği sırada polis tarafından suç üstü tespit edilerek tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK