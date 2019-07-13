SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 12-13.07.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da diğeri de Gazimağusa’da olmak üzere toplam 2 kişi tutuklandı.