SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ
2 kişi tutuklandı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 12-13.07.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da diğeri de Gazimağusa’da olmak üzere toplam 2 kişi tutuklandı.
Etiketler : suçla operasyonel mücadele, tutuklanma
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