Sucuoğlu:Cumhurbaşkanı hükümetin istifasını kabul etmeyi uygun gördü

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Merkezi önünde basına açıklama yaptı.

Başbakan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ‘ben o sorumluluğu alıyorum’ diyerek, hükümetin istifasına onay verdiğini belirtti.

En kısa sürede görevlendirmenin sözkonusu olacağını kaydeden Sucuoğlu, yeniden bir süreç başlayacağını kaydetti.

Zaman kaybedilmemesi gertektiğini, bir günün dahi önemli olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, yeni hükümetin hızlı bir şekilde kurulmasını gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ile uzun ve genel bir görüşme yaptıklarını ve ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntıları kendisine aktardığını söyledi.

Görevlendirmenin bir iki gün içerisinde verileceğini belirten Sucuoğlu, yeni hükümette bazı isimlerin değişeceğini söyledi.

Hükümetin istifasını Cumhurbaşkanının elini kolaylatırmak için verdiklerini belirten Sucuoğlu, görevlendirmenin hızlı bir şekilde yapılacağını kaydetti.

Sucuoğlu, “Cumhurbaşkanı önümüzün daha hızlı açılacağını düşündüğü için bunu uygun buldu” dedi.

Hükümeti kurma görevinin Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne verilebileceğini de söyleyen Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümetin istifasını kabul etmeyi uygun gördüğünü söyledi.

Sucuoğlu, konuşmasında, “irademiz belli. Geri adım atma sözkonusu değil. Yeni hükümette de bu irade devam edecek” vurgusu da yaptı.

Düzgün ilişkilerle hükümet görevinin yürütüldüğünü de kaydeden Sucuoğlu, “Politikada kırgınlık olmaz fikir ayrılığı olur” dedi.

BRT