SUİKAST EMRİ KKTC'DEN GİTMİŞ!

Karlov suikastına ilişkin devam eden soruşturmada başsavcılık, çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın KKTC’deki otelde buluştuğu beş “FETÖ abisi”nin suikast emrini verdiğini iddia etti.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin devam eden soruşturmada başsavcılık, çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın KKTC’deki otelde buluştuğu beş “FETÖ abisi”nin suikast emrini verdiğini iddia etti. suikast emrini veren”nin bulunduğu bir liste hazırladı.

Sabah gazetesinden Yüksel Temel‘in haberi şöyle:

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında çember daralıyor. Savcılık cinayeti işleyen FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikast talimatını aldığı 5 kişilik FETÖ “abi”si listesi oluşturuldu. Abilerden birinin KKTC’de yaşadığı tespit edildi. Saldırganın cinayet emrini aldığı otele gitmeden önce telefondan “Face Time” (sesli-görüntülü görüşme) yaptığı da belirlendi.

Adım adım iz sürdüler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına ilişkin önemli ipuçlarına ulaştı. Savcılık daha önce Altıntaş’ın telefon, bilgisayar ve HTS kayıtlarından suikast hazırlıklarının 15 Kasım 2016’da başlatıldığını tespit etmişti. Karlov’un öldürüldüğü Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergi hazırlıklarının başladığı tarihte, Altıntaş’ın harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.

Altıntaş’ın 15 Kasım’da telefonunu değiştirdiği ve WhatsApp’tan tutuklu ev arkadaşı Sercan B.’ye mesaj atarak, takım elbise istediği belirlenmişti. Takım elbiseyi alan Altıntaş’ın kasım ayı sonunda önce Yenimahalle Akköprü’de bir AVM’ye gittiği tespit edilmişti.

“Face Time’la randevu

Saldırganın telefon kayıtlarından, otele gitmeden birkaç gün “Face Time” adlı programdan, 5 yıldızlı bir otelde buluşmak üzere örgüt abileri ile randevulaştığı ve saldırı talimatını da bu otelde aldığını değerlendirildi.

Otel kaydının yanı sıra buluşma tarihine ilişkin baz kayıtlarını da inceleyen savcılık, 5 kişilik bir listeye ulaştı. FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen isimlerin ilişkileri ve Mevlüt Mert Altıntaş’la olan irtibatları üzerinden iz sürüldü. Listede yer alanlardan birinin KKTC’de olduğu ve bir üniversitede akademisyen olduğu öğrenildi. Bu ismin otel kaydının yanı sıra IP adresinden de Altıntaş’la bilgisayar üzerinden irtibat kuranlar arasında bulunduğu belirtildi.

Türkiye’den FBI’ya veto

Türkiye ile Rusya’nın ortak yürüttüğü soruşturmayla ilgili kritik bir gelişme daha yaşandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI yetkilileri 2 hafta önce Ankara’ya geldi ve Altıntaş’ın bilgisayarından ABD Büyükelçisi John Bass ile ilgili araştırma yapmasını gerekçe göstererek, soruşturmaya dahil olmak taleplerini iletti. FBI yetkilileri Altıntaş’ın bilgisayarını incelemek istedi. Ancak Türk yetkililer, “Bu, Rusya ile Türkiye’yi ilgilendiren bir soruşturma. Sizin taraf olmanız uygun değil” diyerek FBI yetkililerini geri çevirdi.