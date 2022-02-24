Şükran Ovalı'ya üvey kardeşinden zehir zemberek sözler:Annemin gözleri açık gidecek

Şükran Ovalı'nın üvey kardeşi Deniz Sağdıç, oyuncunun 6 yıldır annesiyle görüşmediğini söyleyerek isyan etti. Ovalı'nın şöhreti yakaladıktan sonra ailesinden uzaklaştığını söyleyen Sağdıç, "Şükran annemle ilgilenmiyor ve ona bakmıyor. Annemin gözü açık gidecek" dedi.

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Şükran Ovalı'nın yıllardır ailesiyle görüşmediği iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından konuşan oyuncunun üvey kardeşi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ŞÜKRAN NİŞANLANDIKTAN SONRA BİZİMLE BAĞINI KOPARDI"

WhatsApp ihbar hatlarına gelen iddianın ardından Söylemezsem Olmaz'ın ulaştığı Deniz Sağdıç, üvey kardeşi Şükran Ovalı'nın yıllardır annesini ihmal ettiğini hatta hiç aramadığını söyledi. Telefonla canlı yayına bağlanan Sağdıç, Ovalı hakkında şunları söyledi: "Annelerimiz aynı, babalarımız farklı. Biz Şükran'la beraber büyüdük ve beraber okuduk. Şükran çok emek vererek bugünlere geldi. Annem de her zaman yanında destek oldu. Şükran Ovalı'nın annemle ilgilenmediği ve ona bakmadığı doğru. Ben devamlı annemin yanındayım. Annemin de benim de Şükran'dan maddi bir beklentimiz olmadı. Şükran maneviyat olarak da yanımızda olmadı. Nişanlandığı dönemde hepimizle bağlantısını kopardı."

"ANNEMİN GÖZÜ AÇIK GİDECEK"

"Benim annemin gözü açık gidecek, sürekli 'ben ne yaptım da bu evlat böyle oldu' diyor. Şükran ailesine ve annesi çok bağlı bir evlattı. Nişan arifesinde gece yarısı annemle kavga ediyor her şey kopartıyor. Caner'le annemin arasında bir sorun yok, onlar tanışıyorlar. Şükran bir anda çok değişti. Yaklaşık 6 senedir hiç görüşmüyoruz."

"ANNEMİN EN ÇOK SEVDİĞİ EVLADI ŞÜKRAN"

"Annem bütün hayatını Şükran'a adadı. Annem Türkiye standartlarında emekli maaşıyla geçinen bir kadın. Benim ne annemden ne de Şükran'dan bir beklentim olmadı. 4 çocuk annesi, kendi parasını kazanan bir kadınım. Annemle 1-2 aydır görüşmüyorum çünkü onun yıllardır en çok sevdiği evladı Şükran oldu. Bütün emeklerini ona verdi ben hep hayatta savruldum. Şükran'ı asla kıskanmıyorum, çok güzel bir evliliği ve kariyeri var."

"ŞÜKRAN'A MESAJ ATIP YALVARDIM"

"Ben Şükran'a çok ulaşmaya çalıştım ama ben de numarası yok. Annemin bu kadar unutulması bana etik gelmiyor. Annemin neler çektiğini ben biliyorum. Şükran'a Instagram üzerinden mesaj atarak ne olur anneme ulaş diye yalvardım. Şükran'ın nasıl rahat uyuduğunu merak ediyorum. Bir anneyi unutarak başka yardımlar yapmanın benim için kabulü yok."

Şükran Ovalı'nın üvey kardeşinin iddialarına cevap verip vermeyeceği ise merak konusu olmaya başladı.

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