Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Eylül Cuma:
20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler
15 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Halil Özkahya
Etiketler : Süper Lig, 4. hafta maçlar, hakemler
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