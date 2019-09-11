SICAK HAVA SÜRECEK!

Sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 derece olacak.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 12 – 18 Eylül tarihleri arasında bölge sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az butlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 ºC, sahillerde 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.