ŞÜPHELİ HAREKETLERDE BULUNUNCA...

Yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya arabasıyla çarpan Mehmet Ali Ulçay, şüpheli hareketlerde bulununca polis üzerinde arama yaptı

Çiğdem AYDIN

Gönyeli’de önceki gün yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki Asaf Telli’ye yönetimindeki araçla çarparak yaralanmasına neden olan Mehmet Ali Ulçay, olaydan sonra şüpheli hareketlerde bulununca polis tarafından üzeri arandı.

Üzerinde arama yapılmasına direnen ancak güç kullanılarak kıyafetlerinde arama yapılan zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis mahkemeye iddiaları aktardı.

Polis, zanlı Mehmet Ali Ulçay’ın 16 Ocak tarihinde saat 17.00 sıralarında Yenikent-Gönyeli’de, 20 Temmuz Sokak üzerinde trafik kazası yaptığını söyledi.

Uyuşturucu analize gönderildi

Polis, zanlının olay yerinde şüpheli hareketler sergilemesi nedeni ile üzerinde arama yapılmak istendiğini ancak zanlının direndiğini ve polisin zor kullanarak arama yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Zanlı üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde 3 gram sentetik cannabinoid bulunduğunu kaydeden polis, zanlının gözaltına alındığını, uyuşturucunun ise analize gönderildiğini söyledi. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirten polis, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonuçları olduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlı için istenen 3 günlük süreyi onayladı.

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