Sürpriz aşk!

İlişkilerini yeni bitiren Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım, önceki gece Bodrum’da beş saat baş başa sohbet etti. Yıldırım, bir ara sevgilisi Özdemir’i elinden ve kolundan öptü.

Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım, yeni bir aşka yelken açtı. Ezgi Eyüboğlu’nda geçtiğimiz haziran ayında boşanan Yıldırım ile Can Yaman’dan yeni ayrılan Özdemir,Bodrum’da gece 23.00’dan sabaha karşı 04.00’e kadar, baş başa sohbet etti. Bir ara oyuncu, sevgilisinin elini ve kolunu öpmesi objektiflere böyle yansıdı.

Çift, öğle saatlerinde ise yan yana görüntülenmemek için ayrı ayrı yerlerde denize girmeyi tercih etti. Morali bozuk olduğu gözlenen Yıldırım’ın, Barbelo Beach’te güneşlenirken, sürekli telefonla konuştu. Oyuncuya, beş dakika uzaklıkta olan Özdemir ise, arkadaşlarıyla gün boyu suya girerek, keyif yaptı.