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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Dikkat!

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Hamitköy  Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında, bugün ve yarın yol bakım çalışmaları yapılacağından dolayı, Gazimağusa gidiş  istikameti yönünde trafik tek şeritten verilmektedir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önemle rica olunur.

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