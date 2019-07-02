SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Dikkat!
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Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında, bugün ve yarın yol bakım çalışmaları yapılacağından dolayı, Gazimağusa gidiş istikameti yönünde trafik tek şeritten verilmektedir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önemle rica olunur.
Etiketler : Hamitköy Çemberi, Haspolat Çemberi, yol bakım çalışmaları
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