SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
O yolu kullanacaklar dikkat!
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi, Dörtyol-Beyarmudu yolunda bakım onarım çalışmaları başlattı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında söz konusu güzergahta yaklaşık 900 m2 asfalt yama yapımı öngörülüyor.
Öte yandan Karayolları Dairesi’nin Dörtyol-Beyarmudu yolu ile birlikte çeşitli güzergahlarda başlattığı bakım onarım çalışmaları devam ediyor.
Buna göre; doğu istikametinde Lefkoşa Fuar kavşağından başlayarak Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Hamitköy ile Haspolat arası güzergahta bakım onarım çalışmaları devam ederken, bugüne kadar yaklaşık 4 bin m2 asfalt yama yapıldı.
Batı istikametinde ise, Lefkoşa Fuar kavşağından başlayarak Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde Gönyeli Çemberi ile Yılmazköy kavşağı arasındaki kesimde bakım onarım işleri yapılacak. İleriki günlerde başlayacak işler kapsamında 5 bin 140 m2 asfalt yama yapılması öngörülüyor.
Bu arada Haspolat-Taşkent yolunda çalışmalar devam ederken, Taşkent-Dikmen yolundaki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Yapımına Ocak 2019’dan başlanan Kaleburnu-Sipahi II. Etap Yol Yapımı çalışmalar ise kısa süre sonra tamamlanacak.
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Haspolat ile Yonca Kavşağı arasında olan kısım ile Yonca Kavşağı-Geçitkale arasındaki kesimde bakım onarım işlerinin ise ihale aşamasında olduğu belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar süresince belirtilen güzergahları kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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