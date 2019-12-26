SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Polis, Gazimağusa-Dipkarpaz anayolunun 36-37 km’leri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılacağından dolayı yolun her iki yönü trafik akışına kapatıldı.

Açıklamada, ulaşımın, Pamuklu köy içinden sağlandığı belirtilerek bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.